В связи с проведением фестиваля спорта изменятся маршруты сочинского общественного транспорта 5 и 6 октября на федеральной территории «Сириус» состоится фестиваль спорта IRON STAR SOCHI 2024.
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В связи с проведением фестиваля спорта изменятся маршруты сочинского общественного транспорта 5 и 6 октября на федеральной территории «Сириус» состоится фестиваль спорта IRON STAR SOCHI 2024.