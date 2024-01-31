Семья Чкалова отреклась от правнучки летчика после ее слов о ядерном ударе по РФ

МОСКВА, 31 января, ФедералПресс. Правнук Валерия Чкалова, представитель мемориального фонда имени советского летчика Игорь Чкалов заявил, что семья осуждает слова правнучки Героя Советского Союза Дарьи Богдановой, которая призвала нанести ядерный удар по России.
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