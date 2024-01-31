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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Семья Чкалова отреклась от правнучки летчика после ее слов о ядерном ударе по РФ

Семья Чкалова отреклась от правнучки летчика после ее слов о ядерном ударе по РФ

МОСКВА, 31 января, ФедералПресс. Правнук Валерия Чкалова, представитель мемориального фонда имени советского летчика Игорь Чкалов заявил, что семья осуждает слова правнучки Героя Советского Союза Дарьи Богдановой, которая призвала нанести ядерный удар по России.

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