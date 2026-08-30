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Царьград

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"Парни из убыточного "Газпрома" просто ржут над тобой": Корпорации войну не заметили?

"Парни из убыточного "Газпрома" просто ржут над тобой": Корпорации войну не заметили?

"Парни из убыточного "Газпрома" просто ржут над тобой": Корпорации войну не заметили? В Петербурге построят вторую башню "Лахта-2" высотой 713 метров.

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