Этап Формулы 1 в Монце пройдет в экстремальных условиях

Этап Формулы 1 в Монце пройдет в экстремальных условияхPirelliГран При Италии Формулы 1 в Монце, который пройдет 4-6 сентября, может стать одним из самых жарких этапов в сезоне-2026.
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