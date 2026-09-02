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Царьград

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В Кизеле предприятие выплатило работникам долги на 470 тысяч рублей

В Кизеле предприятие выплатило работникам долги на 470 тысяч рублей

Прокуратура Кизела выявила на одном из местных предприятий систематические нарушения трудовых прав сотрудников, связанные с оплатой их работы.

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