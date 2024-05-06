Эксперт рынка недвижимости Данилов: выгоднее всего сейчас покупать загородные дома

В России с 2022 года цены на загородные дома растут быстрее, чем на квартиры. Рынок малоэтажных домов развивается, с продажи такого жилья люди зарабатывают 20–25% в год, рассказал коммерческий директор строительной компании "Юко" Иван Данилов.
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