Эксперт рынка недвижимости Данилов: выгоднее всего сейчас покупать загородные дома

В России с 2022 года цены на загородные дома растут быстрее, чем на квартиры. Рынок малоэтажных домов развивается, с продажи такого жилья люди зарабатывают 20–25% в год, рассказал коммерческий директор строительной компании "Юко" Иван Данилов.