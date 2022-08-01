Аргументы недели

98 229 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Белоусов
    Нэнси Пиздосья хочет войти в историю даже если это приведет к войне. Ей все-равно скоро в ящик.МИД КНР подтверди...
  • Елена Верия (Безденежных)
    Есть такая пословица: "Званый — гость, а незваный — пес".МИД КНР подтверди...
  • АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВ
    До чего осточертела эта мерзкая пиндосская старушенция! На погост ей давно пора.МИД КНР подтверди...

В Челябинской области за сутки заболело ковидом 188 человек

В Челябинской области за сутки заболело ковидом 188 человек

Скончался от вируса один человек. По сообщению пресс-службы областного минздрава, положительный ПЦР-тест за прошедшие сутки получили 188 человек, в том числе семь школьников.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх