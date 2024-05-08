"Азов"* идёт к расформированию, обучение солдат ВСУ сокращается. Что происходит на Украине

Националистический полк "Азов"* идёт к расформированию, а обучение солдат ВСУ на Западе сокращается. На Украине происходит новый виток политической борьбы, который может серьёзно повлиять на состояние дел на фронте.
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