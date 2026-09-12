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Воронежские новости

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Воронежская штангистка Евгения Жукова завоевала бронзу ЧР

Воронежская штангистка Евгения Жукова завоевала бронзу ЧР

Варвара Кузьминова из Московской области стала первой с результатом 250 кг, воронежская спортсменка Евгения Жукова подняла в сумме двоеборья 199 кг и завоевала бронзу.

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