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Воронежские новости

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Андрей Прытыкин получил 7 лет колонии за взятку чиновникам и штраф 1,25 млн рублей

Андрей Прытыкин получил 7 лет колонии за взятку чиновникам и штраф 1,25 млн рублей

Коминтерновский районный суд признал Андрея Прытыкина виновным и назначил ему 7 лет колонии строгого режима и штраф 1,25 млн рублей за покушение на дачу взятки в размере 250 тысяч рублей осужденным экс-руководителям управы Коминтерновского района Юрию Бавыкину и Светлане Васьковой за помощь на выборах в областную думу в 2020 году.

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