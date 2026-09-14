Андрей Прытыкин получил 7 лет колонии за взятку чиновникам и штраф 1,25 млн рублей

Коминтерновский районный суд признал Андрея Прытыкина виновным и назначил ему 7 лет колонии строгого режима и штраф 1,25 млн рублей за покушение на дачу взятки в размере 250 тысяч рублей осужденным экс-руководителям управы Коминтерновского района Юрию Бавыкину и Светлане Васьковой за помощь на выборах в областную думу в 2020 году.
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