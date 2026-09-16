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Царьград

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Темный шоколад снизил сахар в крови у диабетиков в исследовании Испании

Темный шоколад снизил сахар в крови у диабетиков в исследовании Испании

Исследователи из Университетской больницы Саламанки обнаружили связь между употреблением темного шоколада и снижением уровня сахара в крови у диабетиков.

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