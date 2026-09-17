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От идеи – к воплощению: в крае прошел финал конкурса "Лучшие проекты информатизации им. В.И. Берегового"

От идеи – к воплощению: в крае прошел финал конкурса "Лучшие проекты информатизации им. В.И. Берегового"

Финал конкурса "Лучшие проекты информатизации на Алтае имени В.И. Берегового" состоялся в Барнауле 17 сентября.

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