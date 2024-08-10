ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 931 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Пронина
    вам же Путин объявил потери  1 к 5,то есть на 400 их 80 наших)ВСУ потеряли до 9...
  • Александр Юткин
    Хороша провокация. С пленными, расстрелянными, мародерством, беженцами, массовой эвакуацией. И всё на плечах губернат...В Минобороны сооб...
  • Александр Юткин
    Покинувшие. Сбежавшие от живодеров. Хохлов щадим, а своими прикрываемся. Неужели до такой степени всё разворовали, чт...Покинувшие дома ж...

Оператор БПЛА искусным маневром уничтожил зависший над войсками ВС РФ дрон «Баба Яга»

Оператор БПЛА искусным маневром уничтожил зависший над войсками ВС РФ дрон «Баба Яга»

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) штурмового отряда 1-й отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригады Южной группировки войск сбили очередной тяжелый беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Баба Яга».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх