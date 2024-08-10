Оператор БПЛА искусным маневром уничтожил зависший над войсками ВС РФ дрон «Баба Яга»

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) штурмового отряда 1-й отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригады Южной группировки войск сбили очередной тяжелый беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Баба Яга».
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