Ваши питомцы не могут без этого. Вещество, которое должно быть в рационе

Задумывались ли вы, что делает корм для вашего питомца по-настоящему полезным? Одним из ключевых компонентов является лизин — незаменимая аминокислота, которая играет важную роль в поддержании здоровья кошек и собак.
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