МК: оливковое масло первого отжима грозит сердечно-сосудистой системе проблемами

Исследователи из Университета Флориды и Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек США выявили потенциальные риски, связанные с избыточным употреблением оливкового масла первого отжима.
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