В региональном министерстве спорта принимают заявки на участие в программе "Земский тренер"

В Тамбовской области второй год подряд реализуют программу "Земский тренер", которая стала одним из направлений госпрограммы "Спорт России", нацеленной на популяризацию активного и здорового образа жизни,развития спорта на селе.
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