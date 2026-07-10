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Новости Тамбова

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В региональном министерстве спорта принимают заявки на участие в программе "Земский тренер"

В региональном министерстве спорта принимают заявки на участие в программе "Земский тренер"

В Тамбовской области второй год подряд реализуют программу "Земский тренер", которая стала одним из направлений госпрограммы "Спорт России", нацеленной на популяризацию активного и здорового образа жизни,развития спорта на селе.

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