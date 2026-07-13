Москвичам рассказали, когда 30-градусная жара вернется в столицу

К предстоящим выходным в Москве установится тёплая и солнечная погода. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в субботу воздух прогреется до плюс 27 градусов, а в воскресенье температура местами достигнет плюс 30 градусов.