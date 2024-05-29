Врач Мясников назвал манную кашу самым неправильным продуктом из-за обилия углеводов

Врач Александр Мясников предупредил россиян: манная каша – это самый неправильный продукт питания. Доктор Мясников назвал манную кашу самым неправильным продуктом из-за обилия простых или быстрых углеводов.
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