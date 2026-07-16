7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 263 подписчика

Никакого стеснения! Непотребства Бородиной и Сердюкова попали в Сеть

Никакого стеснения! Непотребства Бородиной и Сердюкова попали в Сеть

Влюбленная пара открыто демонстрировала свои чувства. Ксения Бородина и Николай Сердюков соцсетиНиколай Сердюков наконец-то нарушил затянувшееся молчание в своем блоге и порадовал поклонников новыми кадрами с отпуска.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии