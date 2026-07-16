Никакого стеснения! Непотребства Бородиной и Сердюкова попали в Сеть

Влюбленная пара открыто демонстрировала свои чувства. Ксения Бородина и Николай Сердюков соцсетиНиколай Сердюков наконец-то нарушил затянувшееся молчание в своем блоге и порадовал поклонников новыми кадрами с отпуска.
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