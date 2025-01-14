Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Российская чиновница пробила очередное дно

Российская чиновница пробила очередное дно

Русский Колоколъ "Пусть едут в Таджикистан": скандал по квартирному вопросу в Мытищах оказался с гнилой сутью А это подмосковный город Мытищи.

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Комментарии
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Россиянин
ЛЮДИ!!! УСПОКОТЕСЬ!!! ДВА БРАТА ТАХМИНЫ УЧАСТНИКИ СВО!!! ИМЕЮТ ВЫСОКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОИНСКИЕ НАГРАДЫ!!! МУЖИКИ С ЧЕСТЬЮ ВОЮЮТ!!! А СЕМЬЯ ЯЛЯЮТСЯ ГРАЖДАНАМИ РОССИИ УЖЕ 14 ЛЕТ!!! НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПРОВОКАЦИИ!!!!!!!!!!! А мудакам здесь перья распустившим, якобы они самые, самые русские, скажу: Идите и повоюйте за Родину. А пока вы прячетесь за юбками своих жен, два брата таджика воюют за Россию. Причем с первых дней. Постыдитесь. Многие &quot;русские&quot; трусливо сбежали из страны. Не забывайте об этом НИКОГДА!!!
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32 мин.
Silver Kont
Ну, холуй и пидор черножопых ляксандра тут как тут, пораньше вылез, чтобы черножопые пинка не дали, а то всё болит, и деньги не в радость... Да, ляксандра?
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17 мин.
Борис Сторублевцев
я имел в виду ,что если  им ,новым гражданам, перестанут выплачивать все материнские платежи как не коренным Россиянам , а это очевидно!!! То будет большая экономия!!!
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14 мин.

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