Российская чиновница пробила очередное дно

Россиянин ЛЮДИ!!! УСПОКОТЕСЬ!!! ДВА БРАТА ТАХМИНЫ УЧАСТНИКИ СВО!!! ИМЕЮТ ВЫСОКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОИНСКИЕ НАГРАДЫ!!! МУЖИКИ С ЧЕСТЬЮ ВОЮЮТ!!! А СЕМЬЯ ЯЛЯЮТСЯ ГРАЖДАНАМИ РОССИИ УЖЕ 14 ЛЕТ!!! НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПРОВОКАЦИИ!!!!!!!!!!! А мудакам здесь перья распустившим, якобы они самые, самые русские, скажу: Идите и повоюйте за Родину. А пока вы прячетесь за юбками своих жен, два брата таджика воюют за Россию. Причем с первых дней. Постыдитесь. Многие "русские" трусливо сбежали из страны. Не забывайте об этом НИКОГДА!!!

Silver Kont Ну, холуй и пидор черножопых ляксандра тут как тут, пораньше вылез, чтобы черножопые пинка не дали, а то всё болит, и деньги не в радость... Да, ляксандра?