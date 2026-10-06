Огромный пожар на танкере недалеко от Сочи, дым виден за десятки километров (ВИДЕО)

Огромный пожар на танкере недалеко от Сочи, дым виден за десятки километров. Гигантский столб дыма поднимается над акваторией напротив города.
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