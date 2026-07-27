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Three horses gain Breeders' Cup slots in weekend racing

Three horses gain Breeders' Cup slots in weekend racing

A highly anticipated midsummer showdown at Ascot in England produced a surprise result in the highlight of weekend racing and also seems likely to send an all-star field to contend in major races worldwide in the coming months.

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