Three horses gain Breeders' Cup slots in weekend racing

A highly anticipated midsummer showdown at Ascot in England produced a surprise result in the highlight of weekend racing and also seems likely to send an all-star field to contend in major races worldwide in the coming months.
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