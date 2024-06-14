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Правительство РФ выделит регионам 4,8 миллиардов рублей на развитие горэлектротранспорта

Правительство РФ выделит регионам 4,8 миллиардов рублей на развитие горэлектротранспорта

Стало известно, что 4,8 млрд рублей из федерального бюджета были перераспределены правительством РФ на финансирование развития городского электротранспорта в различных российских регионах, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу кабмина.

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