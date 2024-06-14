Правительство РФ выделит регионам 4,8 миллиардов рублей на развитие горэлектротранспорта

Стало известно, что 4,8 млрд рублей из федерального бюджета были перераспределены правительством РФ на финансирование развития городского электротранспорта в различных российских регионах, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу кабмина.
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