Циньвэнь Чжэн второй год подряд сыграет в 1/4 финала US Open с Соболенко

Циньвэнь Чжэн победила Донну Векич в четвертом круге US Open – 7:6(2), 4:6, 6:2. Китаянка второй год подряд вышла в четвертьфинал US Open – в прошлом году она уступила на этой стадии Арине Соболенко (1:6, 4:6).