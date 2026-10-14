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ДумаТВ

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Минцифры призвало операторов отложить блокировку звонков банков без маркировки

Минцифры призвало операторов отложить блокировку звонков банков без маркировки

Минцифры попросило перенести блокировку немаркированных звонков от банков с 15 октября на начало ноября.

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