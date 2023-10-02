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Болгария со 2 октября запретит въезд автомобилей из России

Власти Болгарии со 2 октября введут запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами. Это нововведение начнет действовать до конца дня, сообщил глава болгарской пограничной полиции Антон Златанов.

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