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Районная неделя

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Пассажиры метро от «Войковской» станут лучше ориентироваться в поездах

Работа по обновлению наддверной навигации в поездах продолжается на Замоскворецкой линии метро. Как сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы, в современных составах «Москва-2020» и «Москва-2024» устанавливают экраны длиной 1,4 метра.

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