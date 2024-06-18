Пассажиры метро от «Войковской» станут лучше ориентироваться в поездах

Работа по обновлению наддверной навигации в поездах продолжается на Замоскворецкой линии метро. Как сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы, в современных составах «Москва-2020» и «Москва-2024» устанавливают экраны длиной 1,4 метра.