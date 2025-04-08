Момент аварии с автобусом под Обнинском попал на камеру

Момент аварии с участием автобуса в Калужской области попал на камеру видеорегистратора. Напомним, что 6 апреля на 99 км Киевской трассы в Калужской области водитель автобуса допустил съезд с дороги в кювет.
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