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ГТРК Татарстан

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Татарстан попал в топ направлений на предстоящие майские праздники

В предстоящие майские праздники россияне планируют поездки в различные регионы страны. Среди популярных направлений — Санкт-Петербург (15% бронирований), Татарстан (4%), Ставропольский край (5,6%), Калининградская область (3%), Крым (3%), Ярославская область (2,3%), Москва (13%), Краснодарский край (20%) и Московская область (3%).

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