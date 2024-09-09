США заявили о намерении следить за военными учениями РФ и КНР

Американские власти будут наблюдать за российско-китайскими военными учениями. При этом Белый дом в таких маневрах серьезного повода для беспокойства не видит, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера администрации Байдена Джона Кирби.
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