Мама Александра Реввы считает, что жена украла его у нее

Артист Александр Ревва недавно отпраздновал свое 50-летие. Успешный артист, он счастлив в браке и является гордым отцом двух дочерей, однако есть одна серьезная проблема, которая его беспокоит уже на протяжении многих лет — это отношения с матерью.
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