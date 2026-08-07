Автокредиты в июле впервые с начала года ушли «в минус»

МОСКВА, 7 августа, ФедералПресс. В России в июле впервые с начала 2026 года произошло снижение объемов выдачи кредитов на покупку новых автомобилей – на 13 % в количественном и на 7 % в рублевом выражении.
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