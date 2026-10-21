Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду, 21 октября, назвала «дурковато-агрессивным» предложение бывшего премьер-министра Финляндии Санны Марин сбивать российские самолеты, которые якобы вторгаются в воздушное пространство государств ЕС и НАТО.
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