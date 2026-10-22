Компания Li Auto официально представила в России второе поколение пятиместного кроссовера Li L8. Автомобиль доступен в двух комплектациях — Ultra и Livis — по цене от 10 390 000 и 11 690 000 рублей соответственно.
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