В Курской области, где вчера ВСУ перешли в наступление, ситуация обостряется. Несмотря на понесенные вчера потери, оккупанты сумели существенно продвинуться, о чем сообщают российские военные источники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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