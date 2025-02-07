Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Ситуация на Курском направлении: ВСУ удалось прорвать российскую оборону на ряде участков

Ситуация на Курском направлении: ВСУ удалось прорвать российскую оборону на ряде участков

В Курской области, где вчера ВСУ перешли в наступление, ситуация обостряется. Несмотря на понесенные вчера потери, оккупанты сумели существенно продвинуться, о чем сообщают российские военные источники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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