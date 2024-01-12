Жительница Архангельска создает уникальные изделия из бумажной лозы

Полтора года назад Юлия Филатова случайно наткнулась на онлайн-школу по плетению из бумажной лозы. Северянка прошла обучение и стала сертифицированным мастером по работе не только с бумажной лозой, но еще и с кожей и с деревом.
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