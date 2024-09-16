4 привычки и вы похудеете навсегда без спорта

Смотрю, некоторые люди годами бьются и воюют со своим телом, чтобы похудеть. Истязают себя, морят голодом, загоняют в спортзалах… Радуются полученным победам, срываются, ненавидят себя и все идет по кругу… Не надоело? А ведь на самом деле получить желанный результат очень просто и легко.