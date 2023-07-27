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Египетский эксперт Айман Самир: саммит «Россия-Африка» стал успехом российской дипломатии

Египетский эксперт Айман Самир: саммит «Россия-Африка» стал успехом российской дипломатии

Число стран Африки, которые решили принять участие в саммите «Россия-Африка» говорит об успехе российской дипломатии, заявил египетский эксперт в сфере международных отношений Айман Самир.

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