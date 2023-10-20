Командир пожарной части рассказал о целенаправленных ударах ВСУ по МЧС в ДНР

Красные пожарные машины МЧС в Донецкой Народной Республике (ДНР) становятся мишенями для Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые намеренно бьют по ним или направляют беспилотники с боеприпасами, рассказал командир отделения пожарной части Евгений Гребенюк 21 октября.