Командир пожарной части рассказал о целенаправленных ударах ВСУ по МЧС в ДНР

Красные пожарные машины МЧС в Донецкой Народной Республике (ДНР) становятся мишенями для Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые намеренно бьют по ним или направляют беспилотники с боеприпасами, рассказал командир отделения пожарной части Евгений Гребенюк 21 октября.
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