Премьер-министр Ирландии оправдал свой визит в Вашингтон защитой экономики

Власти Ирландии вынуждены поддерживать отношения с США, так как страны сильно связаны экономически, заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин, оправдывая свое намерение встретиться с президентом США Дональдом Трампом в День Святого Патрика, 12 февраля пишет The Breaking News.