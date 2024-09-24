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Александр Коц: Океанский потенциал ВМФ и прогресс России

Александр Коц: Океанский потенциал ВМФ и прогресс России

Океанский потенциал ВМФ и прогресс РоссииThe Washington Post (США). «Сегодня много говорят о впечатляющих успехах Украины, которая потопила или нанесла ущерб части путинского Черноморского флота.

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