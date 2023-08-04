Для ВСУ ситуация на Купянском направлении становится всё сложнее. По данным военного эксперта, подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, сейчас туда Киев перебрасывает западные средства РЭБ и РЭР.
Украина теряет Харьков: В ситуацию под Купянском пытается вмешаться Запад
Комментарии
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VИ
Varshavskiy Иващенко
Почитайте историю.За полтора года была освобождена вся Украина!Какая цена?770 городов лежали в руинах.Десятки тысяч сел просто исчезли!А вы про архитектуру!Лес рубят-щепки летят.Сейчас в руинах Мариуполь,Волноваха,Угледар,Маринка.
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2 час.
Tania Еременко
Не будет Куева кукуева - не будет войны. Там живут одни убл... дки и бандерлоги, вырастившие нациков, пидоров и лесбиянок.🥶🤮🤢.
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1 час.
Tania Еременко
А кто разбомбил Донбасс? Укры, Чего их жалеть... Знаю я их в лицо - трусы, халявщики и предатели.
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1 час.
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