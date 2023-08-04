Украина теряет Харьков: В ситуацию под Купянском пытается вмешаться Запад

VИ Varshavskiy Иващенко Почитайте историю.За полтора года была освобождена вся Украина!Какая цена?770 городов лежали в руинах.Десятки тысяч сел просто исчезли!А вы про архитектуру!Лес рубят-щепки летят.Сейчас в руинах Мариуполь,Волноваха,Угледар,Маринка.

Tania Еременко Не будет Куева кукуева - не будет войны. Там живут одни убл... дки и бандерлоги, вырастившие нациков, пидоров и лесбиянок.🥶🤮🤢.