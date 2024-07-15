Представители более 10 регионов России приняли участие в этнофестивале «Калейдоскоп народов Кавказа»

В Карачаево-Черкессии прошел этнофестиваль «Калейдоскоп народов Кавказа». Проект направлен на сохранение, развитие и популяризацию культурной самобытности народов и этнических общностей регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России.
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