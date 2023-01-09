В American Conservative назвали Украину "ложной демократией" из-за политики Зеленского

Западные СМИ занимаются раздуванием популярного миф об Украине как о "свободолюбивой демократии", но в реальности руководство страны чаще показывает авторитарное поведение, считает обозреватель журнала The American Conservative Тед Гален Карпентер.
Западные СМИ занимаются раздуванием популярного миф об Украине как о "свободолюбивой демократии", но в реальности руководство страны чаще показывает авторитарное поведение, считает обозреватель журнала The American Conservative Тед Гален Карпентер.
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