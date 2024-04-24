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Челябинка завоевала вторую золотую медаль чемпионата Европы по плаванию

Челябинка завоевала вторую золотую медаль чемпионата Европы по плаванию

Южноуральская спортсменка стала дважды чемпионкой Европы по плаванию. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, в Португалии с 21 по 27 апреля проходит чемпионат Европы Международного Паралимпийского комитета по плаванию.

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