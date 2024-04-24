Челябинка завоевала вторую золотую медаль чемпионата Европы по плаванию

Южноуральская спортсменка стала дважды чемпионкой Европы по плаванию. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, в Португалии с 21 по 27 апреля проходит чемпионат Европы Международного Паралимпийского комитета по плаванию.
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