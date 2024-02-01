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Экс-депутат Рады обвинил Залужного в провале контрнаступления ВСУ и потере 10-ти бригад

Экс-депутат Рады обвинил Залужного в провале контрнаступления ВСУ и потере 10-ти бригад

На Украине продолжается процесс обсуждения персоны главкома ВСУ Валерия Залужного, который, как ранее написала британская пресса, призвал советников Зеленского говорить президенту страны о реальном положении дел на фронте и не приукрашивать ситуацию.

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