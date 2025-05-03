"Началось. Одесса мстит". Ликвидация мерзавцев за день до годовщины бойни в Доме профсоюзов?

Мы можем только гадать, что произошло на самом деле. Но отрицать факт того, что одесское сопротивление голову не склонило, не будет никто.
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