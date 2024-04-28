«Обещания оказались ложью»: глава МИД РФ рассказал об основанном на обмане нашей страны расширении НАТО

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Сегодня Россия на собственном опыте знает, что представляет собой блок НАТО и можно ли ему верить.

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