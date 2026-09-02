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Воронежские новости

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С 4 сентября рейсовый автобус № 86 изменит маршрут в Воронеже

С 4 сентября рейсовый автобус № 86 изменит маршрут в Воронеже

4 сентября в тестовом режиме автобус № 86 поедет из микрорайона Озерки к больнице № 8. По обновленному маршруту транспорт будет ездить до конца ноября, после чего будет принято окончательное решение о схеме движения.

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