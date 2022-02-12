Тактильный голод: когда не хватает прикосновений и объятий

Тактильный голод — это ощущение дефицита прикосновений, объятий, ласки и заботы. Возникает в результате отсутствия партнера и игнорирования потребностей своего тела, которое остро нуждается во взаимодействии с другими людьми.
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